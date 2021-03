Torino, Coppitelli diventa il quinto allenatore a libro paga della società

Il tema / Giampaolo, Nicola, Sesia, Cottafava e ora il tecnico romano: gli stipendi di cinque allenatori professionisti gravano sui conti del club

Si allunga la lista di allenatori a libro paga del Torino. Con l'ingaggio per tre mesi con opzione automatica in caso di salvezza di Federico Coppitelli per risollevare le sorti della Primavera ( oggi primo allenamento per il tecnico romano ad Orbassano ) sono cinque i tecnici tra Prima Squadra e Primavera attualmente pagati dal presidente granata Urbano Cairo . Per la Prima Squadra naturalmente Marco Giampaolo e Davide Nicola , per la Primavera Marco Sesia (tecnico della passata stagione), Marcello Cottafava ( esonerato dopo un rendimento tutt'altro che esaltante della sua squadra ) e appunto Coppitelli, che torna dopo poco più di una stagione e mezza sotto la Mole, dove aveva già allenato la Primavera per tre stagioni, conquistando anche due trofei (una Coppa Italia e una Supercoppa).

LISTA - Questo dato (cinque allenatori a libro paga) testimonia come siano state sbagliate le scelte dell'ultimo periodo in casa granata. I problemi si protraggono dalla passata stagione, ma quello che spicca è già a fine marzo la totale cancellazione di quanto era stato scelto dal duo Cairo-Davide Vagnati nella particolare estate scorsa. Giampaolo, infatti, è già un lontano ricordo della Prima Squadra, mentre Cottafava si è congedato in queste ore dalla Primavera. In tutto questo, tuttavia, non si cancellano gli ingaggi nè dell'uno nè dell'altro. Giampaolo ha in essere un contratto con il Torino fino al giugno 2022 ad una cifra di circa 1,5 milioni di euro annui, mentre Cottafava andrà in scadenza, proprio come il suo predecessore Sesia, nel giugno 2021, quindi tra tre mesi. Per concludere la carrellata Nicola quando è subentrato a Giampaolo ha firmato con la società granata un contratto di sei mesi con opzione di un anno in caso di salvezza con una media punti da raggiungere.