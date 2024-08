Torino-Cosenza 1-0 al 45′: partenza sprint dei granata che controllano il match

Il primo tempo: il Toro passa subito in vantaggio

Pronti e via il Toro passa subito in vantaggio dopo 40 secondi con un cross basso di Ilic che viene goffamente deviato in rete da Camporese, ecco quindi che la stagione dei granata parte subito con un gol. L'avvio dei granata nei primi minuti è comunque arrembante e arrivano due volte vicini alla porta nei primi sei minuti: interessante il cross di Masina che dalla sinistra pesca Ricci tutto solo in area ma il colpo di testa del regista toscano non è preciso. Il Cosenza cerca poi di alzare il baricentro per aggredire il Toro e metterli in difficoltà ma senza esito nel primo quarto d'ora. Bella combinazione al 17' con Ricci, Bellanova e Zapata: l'esterno ex Inter crossa in mezzo per il centravanti colombiano che tenta uno stop che per pochissimo non libera al tiro proprio Ricci, chiuso all'ultimo in corner. Al 18' Bellanova conquista un calcio di punizione nei pressi della bandierina del corner e sugli sviluppi il colpo di testa di Coco esce di poco. Al 23' l'arbitro ammonisce Ricci e Kouan che si sono spintonati dopo che il giocatore del Cosenza ha cercato di impedire al granata di battere rapidamente una rimessa laterale con potenziale contropiede. Tre minuti più tardi entra in partita anche Milinkovic-Savic, il portiere granata deve sventare con una bella parata un tiro da fuori di Fumagalli che si sarebbe insaccato sotto la traversa. Al 29' il Toro recupera una palla a metà campo e avrebbe enormi spazi per coprire in contropiede, Ricci lancia lungo Zapata che però viene fermato in scivolata da un avversario mentre si stava per involare verso la porta. Dopo la mezz'ora i ritmi si abbassano leggermente con il Torino che mantiene il palleggio e gestisce i tempi di gara. Al 38' Bellanova prende il fondo e mette il pallone in mezzo ma la difesa del Cosenza respinge. In chiusura di primo tempo Ciervo impegna Vanja con un tiro debole da fuori area che il portiere serbo para senza problemi.