Torino-Cosenza 2-0: Vanoli parte con un successo e vola ai sedicesimi di Coppa

La cronaca completa della sfida tra i granata e i rossoblù valida per il primo turno della Coppa Italia 2024/25

Federico De Milano Redattore 11 agosto 2024 (modifica il 11 agosto 2024 | 23:51)

Il Torino passa il turno in Coppa Italia battendo 2-0 il Cosenza davanti al pubblico dell'Olimpico Grande Torino nell'esordio ufficiale della stagione 2024/25. La prima prova offerta dai ragazzi di Vanoli non è sempre brillante ma i granata sfruttano bene il maggior tasso tecnico che possiedono rispetto alla formazione calabrese (che milita in Serie B) per trovare le reti subito in avvio di match (autogol) e nel finale (Zapata) per chiudere i conti nei 90 minuti.

Le formazioni iniziali: spazio ancora a Sanabria in attacco — Vanoli conferma in blocca la formazione vista nelle ultime amichevoli estive con il terzetto difensivo Vojvoda-Coco-Masina che si piazza davanti al portiere Milinkovic-Savic. La mediana a cinque è invece composta dai soliti Linetty, Ricci e Ilic con Bellanova e Lazaro sulle corsie laterali. In avanti il tecnico granata preferisce affidarsi ancora al duo Sanabria-Zapata mentre il nuovo acquisto Adams parte ancora dalla panchina.

Il primo tempo: il Toro passa subito in vantaggio — Pronti e via il Toro passa subito in vantaggio dopo 40 secondi con un cross basso di Ilic che viene goffamente deviato in rete da Camporese, ecco quindi che la stagione dei granata parte subito con un gol. L'avvio dei granata nei primi minuti è comunque arrembante e arrivano due volte vicini alla porta nei primi sei minuti: interessante il cross di Masina che dalla sinistra pesca Ricci tutto solo in area ma il colpo di testa del regista toscano non è preciso. Il Cosenza cerca poi di alzare il baricentro per aggredire il Toro e metterli in difficoltà ma senza esito nel primo quarto d'ora. Bella combinazione al 17' con Ricci, Bellanova e Zapata: l'esterno ex Inter crossa in mezzo per il centravanti colombiano che tenta uno stop che per pochissimo non libera al tiro proprio Ricci, chiuso all'ultimo in corner. Al 18' Bellanova conquista un calcio di punizione nei pressi della bandierina del corner e sugli sviluppi il colpo di testa di Coco esce di poco. Al 23' l'arbitro ammonisce Ricci e Kouan che si sono spintonati dopo che il giocatore del Cosenza ha cercato di impedire al granata di battere rapidamente una rimessa laterale con potenziale contropiede. Tre minuti più tardi entra in partita anche Milinkovic-Savic, il portiere granata deve sventare con una bella parata un tiro da fuori di Fumagalli che si sarebbe insaccato sotto la traversa. Al 29' il Toro recupera una palla a metà campo e avrebbe enormi spazi per coprire in contropiede, Ricci lancia lungo Zapata che però viene fermato in scivolata da un avversario mentre si stava per involare verso la porta. Dopo la mezz'ora i ritmi si abbassano leggermente con il Torino che mantiene il palleggio e gestisce i tempi di gara. Al 38' Bellanova prende il fondo e mette il pallone in mezzo ma la difesa del Cosenza respinge. In chiusura di primo tempo Ciervo impegna Vanja con un tiro debole da fuori area che il portiere serbo para senza problemi.

Il secondo tempo: Zapata nel finale chiude i conti — I tifosi della Curva Maratona accolgono la squadra all'ingresso per il secondo tempo intonando cori contro il presidente Cairo e chiedendo lui dei nuovi acquisti. Il Toro in avvio di ripresa cerca di farsi avanti per provare a raddoppiare e la chance più grossa ce l'ha con Lazaro che al 54' parte rapido in contropiede in campo aperto sulla corsia sinistra ma il fatto di essere un destro di piede pesa e finisce con l'accentrarsi venendo recuperato dalla difesa avversaria che gli nega l'ingresso in area. Pericoloso il Cosenza 58' con il cross di Ciervo verso Kouan che però viene anticipato di testa da Vojvoda. Al 60' Alvini prova a mischiare le carte inserendo tre nuovi giocatori in campo visto che in avvio di ripresa il Cosenza è parso più pimpante e meglio piazzato in campo rispetto al primo tempo. Anche Vanoli al 64' opta per un triplo cambio e inserisce Adams, Tameze e Dembelé al posto di Sanabria, Linetty e Bellanova. Dopo circa cinque minuti da questa tripla sostituzione si vede la prima azione con protagonisti proprio due subentrati: Tameze dalle retrovie riceve una palla dai difensori e rilancia lungo verso Dembelé che ha spazio per correre fino a fondo campo dove ottiene un corner. Al 73' Ricci sfiora un bel gol con una sforbiciata in area di rigore che però esce di poco: palla gol costruita dopo una bella azione in cui Lazaro serve Zapata a metà campo, l'appoggio del capitano granata è per Adams che lancia molto bene Ilic in campo aperto e alla fine crossa in mezzo per Ricci dopo una deviazione. Cinque minuti dopo il Cosenza ha una bella occasione con Mazzocchi che calcia da fuori e impegna Vanja che smanaccia sopra la traversa (ma senza che l'arbitro se ne accorga e quindi il Toro evita un corner contro). Negli ultimi 8 minuti regolamentari, Vanoli cambia modulo e inserisce Karamoh al posto di Ilic passando ad un attacco a tre con il francese e Adams alle spalle di Zapata. Questo nuovo tridente sembra essere funzionale perché Lazaro all'83' recupera palla in difesa, Ricci imbuca per i tre attaccanti e l'azione si conclude con un gol di Zapata che con destro da due passi insacca il pallone servitogli da Adams. All'87' c'è spazio anche per l'esordio di Alessandro Dellavalle davanti al pubblico amico dell'Olimpico Grande Torino dopo il debutto assoluto in prima squadra del 12 maggio scorso a Verona. Il difensore classe 2004 nel poco tempo concesso riesce anche a mettersi in mostra con un bel cambio di gioco preciso sui piedi di Dembelé dall'altra parte del campo. Nel quarto dei sei minuti di recupero il Toro tenta ancora un'azione offensiva con Karamoh che sulla trequarti scodella in mezzo per Zapata ma la traiettoria è lunga e la sfera si spegne sul fondo poco prima del triplice fischio.