Torino-Cosenza, superata quota 10 mila biglietti. Tornano bandiere e striscioni

Superata quota 10 mila biglietti per Torino-Cosenza, prima partita ufficiale dell'era Paolo Vanoli. I granata scenderanno in campo questa sera, domenica 11 agosto, alle ore 21.15 allo stadio Olimpico Grande Torino davanti a una buona cornice di pubblico che risponde presente in pieno agosto. Per il Toro sarà la prima occasione per mettersi in mostra dopo il lavoro in estate, per i tifosi c'è la curiosità di vedere i granata all'opera sotto la guida del nuovo condottiero nella speranza di iniziare il percorso in Coppa Italia dai sedicesimi nel migliore dei modi.