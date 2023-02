Torino-Cremonese, mercoledì apre la vendita dei biglietti: le info

I biglietti per Torino-Cremonese sono reperibili sul sito , modalità consigliata dalla società per evitare code e assembramenti in biglietteria. In alternativa possono essere acquistati fisicamente nei punti vendita abilitati Vivaticket e alla Biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande Torino dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14-18. Qualora si volesse comprare un tagliando il giorno stesso della gara, la biglietteria aprirà due ore prima dell'inizio del match. Chi in possesso di un voucher potrà farne uso solo su Vivaticket online, non nei punti vendita e in biglietteria.

Torino-Cremonese, i biglietti: prezzi

Il prezzo del tagliando varia a seconda del Settore scelto. In Curva Maratona e in Curva Primavera il costo è pari a 15€ (5 € per gli Under 16). In Distinti Granata un tagliando costa 20€ (10 per gli Under 16), 30€ in Tribuna Granata (15 per gli Under 16), 70€ in Poltroncine Granata (35 per gli Under 16), 190€ in Tribuna Grande Torino (90€ per gli Under 16). Entrano gratis i bambini di età inferiore ai 6 anni. Attiva anche una promozione per gli studenti universitari: presentando il tesserino universitario presso la Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico si potrà acquistare una biglietto da 5€ in Curva e 10€ nei Distinti. I biglietti del settore ospiti sono in vendita al prezzo unico di 15 euro, dalle ore 14 di giovedì 9 febbraio alle ore 19 di domenica 19 febbraio.