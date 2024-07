Torino-Cremonese, per Vanoli dubbio Ricci-Linetty. I granata ritrovano De Luca

Cremonese, presente l'ex granata De Luca al centro dell'attacco: Okereke non convocato per il ritiro

Dal lato della Cremonese invece oggi si apre il ritiro a Pinzolo visto che i grigiorossi sono arrivati in Val Rendena nelle scorse ore e ci resteranno fino al 7 agosto per prepararsi al meglio in vista del nuovo campionato di Serie B. Per Stroppa e i suoi giocatori questa contro il Torino sarà quindi naturalmente la prima amichevole disputata in Trentino e un buon test contro una squadra di una categoria superiore per testare le proprie condizioni a tre settimane dalla partenza del campionato (e ci saranno prima anche gli impegni in Coppa Italia). I granata ritroveranno Manuel De Luca, attaccante classe 1998 che ha indossato la maglia granata soprattutto a livello di settore giovanile dal 2014 al 2020 quando venne poi ceduto al Chievo. Non sarà invece della partita l'altro ex, vale a dire David Okereke. L'attaccante nigeriano ha giocato all'ombra della Mole i primi sei mesi di questo 2024 quando è arrivato proprio in prestito dalla Cremonese ma non è poi stato riscattato al termine del campionato. Ora però per lui il futuro è un'incognita perché non sembra far parte del progetto di Stroppa ed è in uscita dal club visto che è rimasto a Cremona ad allenarsi a parte senza essere convocato per il ritiro di Pinzolo.