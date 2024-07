Torino, da Bayeye a Karamoh: chi si allena al Fila ma non è certo del posto

Dellavalle, Bayeye, Ilkhan e non solo: futuro nel Toro oppure partenza prestito per i giovani granata

Aggregati al gruppo fisso e noto della prima squadra del Torino, ci sono poi diversi elementi giovani che potrebbero giocarsi le proprie carte per tentare una permanenza in gruppo dimostrando affidabilità al tecnico Vanoli. Eventuali loro conferme nella rosa della nuova stagione, sarebbero delle occasione per la società per godere di "nuovi innesti" senza intervenire sul mercato. Un esempio chiaro di questo scenario potrebbe essere quello relativo ad Alessandro Dellavalle che da capitano della Primavera classe 2004, il prossimo anno dovrà muoversi verso una prima squadra. Le sue doti sono evidenti e aveva già conquistato anche il vecchio allenatore Ivan Juric esordendo tra "i grandi" nel finale dello scorso campionato. Ora può cercare di sfruttare la poca concorrenza in difesa per provare a meritarsi un posto in Serie A con il Toro. Oltre a lui ci sono anche altri giovani come Ange N'Guessan, Ali Dembele, Come Bianay Balcot, Brian Bayeye, Emirhan Ilkhan e Zanos Savva che sono tutti giocatori giovani o rientranti da un prestito oppure che hanno fatto vedere buone cose in Primavera con Scurto nell'ultimo anno. Si tratta però di elementi che (ad eccezione del già più esperto Bayeye) non hanno mai fatto una stagione intera con il Torino in Serie A e quindi il loro futuro potrebbe riservare anche un nuovo prestito.