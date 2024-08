Torino, da Juric a Vanoli: come cambia il gioco dei granata

I tifosi granata hanno avuto un primo assaggio del Torino targato Paolo Vanoli a San Siro. Il 2-2 contro il Milan ha fatto già vedere i primi scampoli del lavoro impostato dal tecnico granata e ha messo in luce alcune differenze sostanziali di tattica e posizionamento rispetto al credo di Ivan Juric. Niente più 3-4-2-1 o 3-4-1-2 come aveva abituato il croato nei tre anni al Toro, ma largo al 3-5-2, disposizione tattica scelta da Vanoli sin dal primo raduno e lavorata da quel momento in poi tra ritiro e amichevoli. Vediamo ora le tre differenze principali di posizionamento, indicazioni e trame del nuovo Toro che saltano all'occhio sulla base di quanto visto in Milan-Torino.