Torino, da Savva a Dembele: i giovani al lavoro con Vanoli e le loro chances

ORBASSANO, ITALY - JANUARY 27: Alessandro Dellavalle of Torino Primavera in action during the Primavera 1 match between Torino U19 and Inter U19 at Stadio Valentino Mazzola on January 27, 2024, in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Tra meno di una settimana inizierà il ritiro di Pinzolo per il Torino. Paolo Vanoli partirà insieme allo staff e al gruppo granata in direzione Trento nella giornata di mercoledì 17 luglio e resterà a Pinzolo per undici giorni fino a sabato 27. Lì il tecnico granata inizierà a farsi un'idea più chiara della rosa a disposizione e dei rinforzi necessari per completare il gruppo. In Trentino Vanoli avrà anche modo di osservare i giovani Primavera o ex Primavera rientranti da prestito per capire chi eventualmente potrà rimanere in gruppo anche per la stagione e chi lasciar invece partire in prestito per farsi le ossa altrove. Vediamo ora chi sono gli osservati in casa granata e quale sono le loro chances effettive di rimanere in Serie A, considerando come impostazione tattica di riferimento il 3-5-2 da cui dovrebbe partire Vanoli.