Torino, da Verdi a Schuurs fino a Ilic: gli acquisti più costosi dell’era Cairo

I recenti esborsi per Ilic e Vlasic non hanno ripagato le aspettative in campo, entrambi sono nella top 10 delle spese maggiori di Cairo

Dopo aver analizzato l'elenco delle cessioni più remunerative compiute dal Torino nell'era Urbano Cairo , oggi passiamo in rassegna gli acquisti più costosi compiuti dal club granata nel medesimo periodo. Il calciomercato ormai sta entrando nel vivo e può essere interessante confrontare la top 10 degli acquisti di Cairo (almeno in termini di spesa) per cercare di capire se si aggiornerà nel corso dell'estate. Alcuni elementi di questa classifica sono infatti stati aggiunti negli ultimi, sebbene in pochi abbiano reso secondo le aspettative.

Ilic e Vlasic sono gli ultimi ad essere entrati in classifica

Nelle ultime sessioni di mercato, si è aggiornata la classifica dei dieci acquisti più costosi compiuti durante l'era Cairo. Questo perché durante il periodo Juric sono stati fatti degli acquisti dispendiosi sebbene non sempre il rendimento in campo sia coinciso con l'investimento economico fatto. Due elementi come Ivan Ilic e Nikola Vlasic sono arrivati nel Torino nell'ultimo anno e mezzo e sono entrati subito nelle prime posizioni per gli acquisti fatti dal presidente granata ma le loro prestazioni in granata fino ad ora sono state altalenanti. La vetta di questa particolare graduatoria rimane però salda tra le mani di Simone Verdi che fu pagato oltre 20 milioni di euro per essere prelevato dal Napoli, una spesa che difficilmente sarà replicata per un singolo giocatore. Ora non resta quindi che attendere e vedere se nel corso dell'estate gli acquisti portati a termine dal direttore dell'area tecnica Vagnati, si inseriranno o meno nella top 10 acquisti del Torino di Cairo.