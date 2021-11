Torino, dai vagabondi ai rifiuti: ecco i primi lavori in corso al Robaldo

Le ultime novità su quello che si trasformerà nel quartier generale del settore giovanile del Torino del presidente Urbano Cairo

Andrea Calderoni

Novità sul fronte Robaldo. Come riportato negli scorsi giorni sulle colonne di Toro News, è iniziata la messa in sicurezza e la chiusura dell'impianto con attivazione della sorveglianza. I primissimi lavori del Torino sono così finalmente iniziati dopo una lunga attesa. A 5 anni e mezzo dall’aggiudicazione della concessione il Torino sta cominciando a gettare le basi delle operazioni che dovranno portare alla realizzazione del nuovo quartier generale del proprio settore giovanile. Un lavoro per il quale in estate il presidente Urbano Cairo ha nominato, per la prima volta in 16 anni di presidenza, un responsabile nel settore della gestione degli impianti,Paolo Bellino, deus ex machina di RCS Sport.

OPERAZIONI - Queste prime operazioni rappresentano soltanto le tappe preliminari di un lavoro che non si concluderà in tempi brevi. Negli scorsi giorni si è partiti dallo sgombero di alcuni vagabondi che erano soliti pernottare all’interno delle strutture fatiscenti dell’area. Le persone sono state prese in carico dai servizi sociali. A giorni prenderà il via una tappa particolarmente lunga, quella che riguarderà la bonifica della zona e lo smaltimento dei rifiuti, operazione non banale e delicata, per la quale servirà un'analisi di tipo chimico dei rifiuti. Non sarà immediata per una ragione: la grandezza dell'area interessata. Inoltre, i molti anni di abbandono rendono indubbiamente più lunga la procedura di bonifica. Soltanto al termine dell'operazione di bonifica partirà la demolizione dei fabbricati esistenti.

PROFESSIONISTI - A chi si affiderà il Torino per l'esecuzione di questi primi lavori al Robaldo? Il club granata presieduto da Cairo si è affidato all’architetto Giovanni Roluti di Alessandria. Si tratta di un professionista di fiducia del numero uno del Torino. Roluti ha seguito la vicenda fin dagli albori e conosce molto bene tutta la trafila relativa al Robaldo. Inoltre, il Torino si appoggia allo studio GAE Engeneering per la messa in sicurezza e ad altre aziende del territorio per ulteriori operazioni che si susseguiranno nel corso del prossimo futuro.