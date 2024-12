Torino, Dembelé: serve solidità difensiva per conquistare minuti

Nella grande maggioranza delle partite in cui è stato schierato, Dembelé ha giocato come braccetto di destra, e non come esterno, quale sarebbe il suo ruolo naturale, come detto anche da lui ai microfoni di DAZN : "Io ho sempre giocato da esterno, ma oggi sono entrato nella difesa a tre". Il fatto che Vanoli sembri preferirlo come braccetto è ben visibile dalla heatmap qui sotto, presa da Sofascore; oltre al fatto che i dati delle prestazioni di Dembelé sono tutti difensivi, avendo il giocatore francese realizzato 0 tiri e 0 cross.

Dembelé, ora c'è bisogno dell'aiuto di tutti

L'esterno francese finora ha giocato molto poco, non essendo ancora mai entrato prima di metà del secondo tempo, e non avendo ancora mai trovato la titolarità. Il Torino però sta affrontando un momento difficile, e contro l'Empoli è tornato alla vittoria che mancava da tanto. Come detto anche da Vanoli nella conferenza stampa post-partita, in un periodo come questo è fondamentale l'aiuto di tutti: "I ragazzi ora devono riflettere sul periodo che abbiamo avuto, gioire ma rimanere con i piedi per terra. La strada è lunga e abbiamo bisogno di tutti. Anche Dembelé nel finale ci ha dato una mano importante". Per questo motivo è sensato aspettarsi che Dembelé possa trovare maggiore spazio in futuro, anche considerato che contro l'Empoli ha fornito una prestazione solida ed è stato affidabile in fase difensiva. È chiaro che non si può considerare soltanto questa sfida, e che l'esterno francese ha anche commesso errori in campo in altre occasioni, come nella prima sfida stagionale contro l'Empoli, in Coppa Italia, ma la voglia c'è, come ci sono anche i presupposti perché possa diventare un giocatore più affidabile ed entrare nelle rotazioni di Vanoli.