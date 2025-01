Torino e il rinnovo di Vagnati: ora un calciomercato per rimediare agli errori estivi

Era in ghiacciaia da tempo e dopo capodanno è stato ufficializzato: Davide Vagnati rimane al Torino fino al 2027. Una notizia che non ha trovato grande apprezzamenti dai tifosi granata, i quali hanno sia mal digerito il mercato estivo (che fin qui non ha dato i suoi frutti) e nemmeno le dichiarazioni fatte su Che Adams prima della sfida contro l'Inter. Ora il responsabile dell'area tecnica granata ha il compito di rimediare quanto meno al primo aspetto. D'altronde l'ultima sessione di calciomercato del Toro non è stata delle migliori. I granata hanno iniziato la stagione senza i giusti rinforzi e chi è arrivato - fatta eccezione di Che Adams - non ha fin qui convinto a pieno. Ora la squadra di Vanoli deve lottare per salvarsi e per farlo ha bisogno quanto meno di una punta all'altezza della situazione.

Partiamo dai problemi dell'estate. Tralasciamo il tema dei soldi incassati dal club dalle cessioni di Buongiorno e Bellanova, perché rimane da capire il budget dato a disposizione di Vagnati. Il problema è stato legato in parte alle scelte tecniche e in parte alle tempistiche. Sul primo aspetto il tempo dirà la verità. Fin qui solamente Adams ha impressionato, mentre gli altri tra alti e bassi lasciano ancora qualche dubbio. Le tempistiche sono poi un altro tema. Vanoli ha avuto la squadra al completo tardi, a campionato iniziato e con molti dei nuovi che dovevano adattarsi a un campionato nuovo, a un modulo nuovo (in tanti arrivavano da squadre con difesa a 4 e non a 5) e magari anche imparare la lingua. Il tempo nello sport è una componente fondamentale se si vuole avere successo. Basta pensare ai tempi di Ventura, che voleva per l'inizio del ritiro almeno il 70% al completo per poter lavorare e inserire i giocatori nuovi.

Vagnati: il calciomercato invernale per riportare la barca sulla retta via

Ora le tempistiche diventano ancora più importanti. Il Toro sa di aver bisogno di una punta per sostituire Zapata da mesi e ora deve permettere a Vanoli di avere il giusto rinforzo in tempo. Da un lato si potrebbe dire che il mercato è appena iniziato, ma dall'altro che il 5 il Torino sfiderà il Parma in una scontro salvezza chiave. Quindi Vagnati e il suo team devono andare di fretta e non sarà semplice. La sessione invernale è breve e complicatissima. I granata devono anche fare tanti ragionamenti sul giusto innesto, per capire formula e non solo. Di tempo per ragionare però ce n'è stato e quindi per cominciare al meglio è bene essere veloci, ma non frettolosi. Poi è chiaro che il Toro per migliorare come rosa non abbia bisogno solamente della già citata punta. Serve sicuramente un braccetto di difesa mancino, che possa sostituire un Masina sempre più in calo. L'ultima voce di mercato riguarda una mezzala e potrebbe tornare utile. Nel Venezia di Vanoli i centrocampisti erano l'arma in più e Casadei potrebbe essere il profilo giusto (oltre a essere un'operazione che stuzzicherebbe). Vagnati ora ha la chance di farsi perdonare il mercato estivo per rilanciarsi e iniziare anche a costruire la rosa della prossima stagione. Con l'ufficializzazione del rinnovo ha una certezza: può parlare di futuro e programmarlo.