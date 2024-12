Torino e la corsa salvezza: dietro corrono, tappa contro il Bologna fondamentale

Il fieno messo in cascina nelle prime 5 giornate di campionato ha permesso ai granata di restare a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione oggi distante 5 punti: al terzultimo posto della Serie A risiede il Cagliari di Nicola con 14 punti (3 dei quali conquistati proprio contro il Torino). Solo una manciata di punti distanziano dunque il Toro dalla zona pericolosa, ben 9 squadre sono racchiuse in questo range, ciò dimostra come la corsa salvezza sia aperta e combattutissima. Inoltre, gli ultimi 3 punti conquistati dal Toro, per quanto importanti a livello di umore e fiducia conquistata, sono risultati poco rilevanti dato che l'Hellas Verona, Lecce e Como hanno vinto e Genoa e Venezia hanno pareggiato contro due big.

Il calendario del Torino prima del girone di ritorno

Per questo le prossime 3 partite che separano i granata dal giro di boa saranno fondamentali per provare a restare a distanza di sicurezza dal terzultimo posto: le prossime avversarie del Toro saranno Bologna, Udinese e Parma. Sulla carta, la partita più difficile è proprio la prossima, quella di sabato contro i rossoblù: il Bologna di Italiano, in estate sondato anche dai granata, sta vivendo un grande periodo di forma - in campionato ha perso due gare contro Napoli e Lazio fermando Atalanta, Juventus e Roma. Nonostante la crescita, per il Toro non sarà facile fare risultato, mentre sarà imperativo farlo nelle successive due, le ultime del girone d'andata: contro Udinese e Parma il Torino deve almeno conquistare 4 punti per girare con un leggero vantaggio rispetto alla metà dei punti buoni per la quota salvezza, circa 40 punti. Con 4 punti conquistati nelle ultime 3 la squadra di Vanoli salirebbe a quota 23 punti, ne mancherebbero 17 ai 40 buoni per salvarsi e, con l'inizio dell'anno nuovo, comincerebbe anche la sessione di mercato di riparazione che potrebbe portare forze nuove. Queste però rimangono solo ipotesi, solo il campo dirà le reali ambizioni del Torino, a partire dalla gara contro il Bologna, crocevia fondamentale per il cammino granata.