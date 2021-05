Torino e Robaldo, Bava al traguardo. E il suo contratto è in scadenza

Il direttore sportivo del settore giovanile è, tra i dirigenti del presidente Cairo, forse il principale promotore del progetto Robaldo

I MERITI - Il direttore sportivo del settore giovanile è forse il principale promotore del progetto Robaldo tra i dirigenti del presidente Cairo ed è colui che in prima persona ha sempre seguito il tema. Ha lanciato lui l’idea raccolta nel lontano 2016 dal patron, si è occupato lui di coordinare i lavori dei vari professionisti chiamati in causa dal club granata, sempre lui ha tenuto i rapporti con le controparti del Comune presenziando alle innumerevoli riunioni e conferenze dei servizi di questi cinque anni interminabili. Ora che la telenovela viaggia spedita verso la parola fine, il Torino avrà finalmente un centro sportivo per le giovanili e una gran parte del merito va sicuramente a chi ci ha creduto fin dall’inizio.

IL FUTURO - Bava dunque taglia un traguardo che aspettava da tempo e che si colloca tra i buoni risultati raggiunti in nove anni di lavoro al Torino. Sullo sfondo rimane il contratto in scadenza nel 2022: anche per il responsabile del settore giovanile si avvicina il momento della verità. Dopo la breve e non fortunata esperienza da direttore sportivo della prima squadra, Bava potrebbe decidere di tentare un’altra avventura da direttore sportivo in Serie B o Serie C: le offerte non mancano, ma il presidente Cairo avrebbe intenzione di attivarsi presto per prolungare il contratto e dare continuità al lavoro di un dirigente che da capo delle giovanili ha sempre dimostrato di valere.