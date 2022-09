Torino, è un Vojvoda protagonista: la scommessa di Juric sta pagando

Dopo l'infortunio, il terzino è tornato come una furia: già due assist e pieno controllo della fascia. E che intesa con Radonjic

Gualtiero Lasala

Il Torino è reduce dalla vittoria contro il Lecce, che ha regalato ai granata i 10 punti in campionato e il quarto posto momentaneo in classifica. Ora arriva l'Inter di Inzaghi, che proprio questa sera sarà impegnata in Champions League con il Bayern Monaco: per questa gara il Toro arriva con un morale alto (e un punto in più dei nerazzurri) e con qualche individualità in buono stato di forma, come Mergim Vojvoda. Il terzino ha disputato un'ottima gara contro i giallorossi ed è pronto già a tornare in campo per dare del filo da torcere ai nerazzurri.

FORMA - "Perché la partita con l'Inter mi dovrebbe preoccupare? Da domani si lavora e si va a Milano per giocare e vincere". Parole chiare di un giocatore maturato tantissimo. Il terzino ha cominciato questa stagione con un infortunio che lo ha tenuto fuori per l'inizio del campionato, ma è tornato e ha già sfornato due assist: per intendere, l'anno scorso in totale ne produsse tre. Tutto questo fa intendere quanto sia concentrato e coinvolto in questo progetto, con la voglia di migliorare ogni partita senza avere paura di nessuno.

SCOMMESSA - L'anno scorso Juric decise di puntare su di lui sulla sinistra, che di natura è un terzino destro. La scommessa, dopo un lungo lavoro, sta decisamente pagando. A piede invertito Vojvoda è senza dubbio il migliore nel suo ruolo: il ragazzo ha appreso anche molto dalla "scuola Ansaldi", proponendosi molte volte con le consuete finte e contro-finte. In questo modo è cresciuto in maniera esponenziale e non vuole smettere, ponendosi sempre obiettivi più in alto, come lui stesso fa capire dalle sue parole: "Quando ho fatto l'assist, ho detto 'mi arriverà una palla da gol'. Non so ancora come ho fatto a sbagliarlo". Queste le dichiarazioni dopo aver fallito il gol del 2-0 contro il Lecce, frasi di un giocatore che non si accontenta. In più, il Toro si gode anche la sua intesa con Radonjic, che si sta affinando sempre di più: già a Cremona si era visto quel colpo di tacco per il gol del serbo, esattamente come contro il Lecce. Vojvoda sta bene, fa assist e vuole il gol: questo è il terzino plasmato da Ivan Juric.