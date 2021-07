Torino, ecco le prime immagini di Juric con la maglia granata

Questa mattina igiocatori granata sono scesi in campo al Fila per il primo allenamento in vista della nuova stagione

Redazione Toro News

Dopo i primi due giorni di visite mediche, tamponi e vaccinazioni, il Torino di Ivan Juric questa mattina ha svolto il primo allenamento allo stadio Filadelfia in vista della nuova stagione calcistica. La squadra granata questa mattina ha svolto un lavoro atletico con corsa individuale (QUI i dettagli) e per l'occasione il profilo Twitter del Torino ha postato delle immagini del primo giorno sul campo di Juric con la nuova divisa di allenamento granata.