Torino, ecco perché la cessione di Bellanova sorprenderebbe molti

“Posso dire con grande serenità che Bellanova è giusto rimanga a Torino, perché abbiamo ambizione di fare una squadra di un certo livello”. Era lo scorso 5 luglio quando il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, si sbilanciò pubblicamente, parlando con i media a margine di un evento di beneficenza a Firenze. In quel momento il Torino stava perfezionando la cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli e l’intenzione del club era effettivamente quella di non sacrificare anche Bellanova. L’esterno milanese, allora in vacanza dopo l’Europeo con la Nazionale (in cui non ha raccolto nemmeno un minuto), avrebbe raggiunto la squadra granata per il ritiro di Pinzolo. A meno di due mesi di distanza, nella giornata di martedì 20 agosto, è emerso uno scenario molto diverso, con la trattativa per Bellanova all’Atalanta molto vicina alla conclusione. Prevedibile, dunque, che molti tifosi granata siano sorpresi al risentire quelle parole di Vagnati, che immancabilmente ora tornano a circolare sui social. Le vie del mercato sono infinite ed effettivamente fa specie che un direttore esperto come Vagnati si sia sbilanciato in quel modo: c’è da scommettere che non lo rifarebbe.