Torino, ecco perché Linetty è fondamentale per Vanoli

Nei primi due mesi di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino alcune cose sono apparse più chiare di altre che devono ancora concretizzarsi o palesarsi in maniera definitiva. Uno tra gli aspetti fin troppo chiari è che Karol Linetty è una pedina di capitale importante nel 3-5-2 dell'ex tecnico del Venezia. Il polacco è un punto fermo della mediana ed è molto apprezzato da Vanoli per le sue doti tattiche; è considerato a tutti gli effetti un leader tattico del Torino e proprio per questo Vanoli non può rinunciare a lui nel cuore della mediana a tre. Linetty sa garantire qualità e quantità, senza dimenticare l'esperienza; ha dimostrato nei primi 270 minuti di saper equilibrare il Torino.

Il polacco "svincola" da compiti difensivi Ilic e Ricci

Dal punto di vista tattico il polacco ex Sampdoria è fondamentale, anche perché "svincola" da compiti difensivi Ivan Ilic e Samuele Ricci. Ciò non accadeva con Juric in panchina e proprio per questo la stagione 2023/2024 non è stata la migliore della giovane carriera del nazionale serbo e del nazionale azzurro. Molto spesso erano chiamati a pensare alla fase di non possesso spendendo diverse energie fisiche e mentali che poi necessariamente non si ritrovavano nel momento della giocata illuminante con il pallone fra i piedi. L'approccio al campionato di Ilic e Ricci è stato ottimo ed è stato favorito dalla presenza costante alle loro spalle di Linetty. Il polacco è pertanto imprescindibile per questo primo Toro targato Vanoli; del resto, i numeri dicono che Linetty è fin qui sempre stato titolare, mai sostituito in campionato e già impiegato per 336 minuti in stagione.