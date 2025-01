Torino, Elmas è arrivato all’Istituto di Medicina per le visite mediche

Elmas è arrivato all'Istituto di Medicina dello Sport per sostenere le visite mediche . In giornata attese le firme del macedone per il Torino.

Eljif Elmas è atterrato in Italia, all'aeroporto di Milano Malpensa attorno alle ore 13:00 e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il trequartista ora si dirigerà a Torino per sostenere le visite mediche. "Sì sono pronto. Ringrazio i tifosi" le prime parole di Elmas, alla seconda esperienza in Italia. Al macedone è stato poi chiesto se avesse già parlato con Vanoli ed il trequartista ha risposto che non l'ha ancora fatto. Elmas ha già calcato i campi della Serie A dal 2019 al 2024, indossando la maglia del Napoli.