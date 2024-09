Torino-Empoli 0-1: la sblocca Ekong, un brutto Toro sotto di un gol al 45′

Il parziale al termine del primo tempo

Alberto Giulini Vicedirettore 24 settembre 2024 (modifica il 24 settembre 2024 | 21:48)

L'Empoli è avanti di un gol al termine del primo tempo al Grande Torino. Primi quarantacinque minuti senza particolari squilli per il Toro, che ha manovrato il pallone ma lo ha fatto a ritmi troppo blandi e faticando a trovare spazi in fase offensiva. Ne approfittano quindi gli uomini di D'Aversa, in vantaggio con un gol di Ekong. Per la squadra di Vanoli, a più riprese furioso in panchina, resta il secondo tempo per rimettere in equilibrio la gara: in caso di parità, al 90' si andrà direttamente ai calci di rigore.

Le scelte: fuori Ricci e Zapata, torna Coco — Vanoli opta per un parziale turnover e tiene inizialmente a riposo pezzi da novanta come Ricci, Ilic e soprattutto Zapata. Davanti a Milinkovic-Savic la novità è Coco, che si piazza sul centro sinistra al posto di Masina, confermati invece Walukiewicz e Maripan. Sugli esterni c'è Pedersen e non Sosa, con Lazaro che trasloca quindi sulla corsia di sinistra. I cambi non mancano nemmeno in mezzo al campo: in cabina di regia torna Linetty, ai suoi fianchi confermato Tameze e prima da titolare dopo l'infortunio per Gineitis. Inedita anche la coppia d'attacco composta da Adams e Karamoh. Ancor più ampio il turnover di D'Aversa, che lancia tantissimi giovani (Seghetti, Marianucci e addirittura i classe 2006 Tosto e Konate) e sceglie Pellegri a guidare l'attacco.

Il primo tempo: Empoli in vantaggio — Sono i granata a gestire maggiormente il possesso in avvio, con una manovra lenta che fatica a trovare sbocchi dalla trequarti in avanti. Gineitis mura su Konatè in area. La difesa dell'Empoli è attenta a chiudere su Adams dopo una buona combinazione con Karamoh, quindi al 23' la prima vera occasione è un mancino dal limite di Gineitis di poco a lato. Alla mezzora è l'Empoli a trovare il vantaggio con Ekong. Male nell'occasione Walukiewicz, che si fa anticipare di testa su cross dalla destra di Haas. Sul ribaltamento di fronte protestano i granata per un tocco in area di Seghetti in uscita su Adams: il rigore sembra netto, per Ghersini non c'è nulla e dal Var lasciano correre. Al 42' scatta quindi il giallo per Walukiewicz dopo un intervento in ritardo su Ekong. Nel finale non c'è spazio per altre occasioni: si va all'intervallo senza recupero e con il Toro sotto di un gol.