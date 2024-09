Torino-Empoli 1-2: la coppa si conferma stregata per i granata

Triplice fischio al Grande Torino: Haas al novantesimo beffa i granata

Alberto Giulini Vicedirettore 24 settembre 2024 (modifica il 24 settembre 2024 | 23:49)

Si chiude con una beffa al 90' l'avventura in Coppa Italia del Toro. I granata salutano la competizione ai sedicesimi di finale proprio come avvenuto lo scorso anno. Ekong porta avanti l'Empoli in un brutto primo tempo dei granata, che crescono con i cambi e la pareggiano nella ripresa con Adams. Nel momento di maggior spinta del Toro arriva la beffa, proprio al 90': sugli sviluppi di calcio d'angolo Haas firma il gol che vale l'accesso agli ottavi contro la Fiorentina. La prima sconfitta della gestione di Paolo Vanoli è senza appello, i granata dovranno concentrarsi solo sul campionato.

Le scelte: fuori Ricci e Zapata, torna Coco — Vanoli opta per un parziale turnover e tiene inizialmente a riposo pezzi da novanta come Ricci, Ilic e soprattutto Zapata. Davanti a Milinkovic-Savic la novità è Coco, che si piazza sul centro sinistra al posto di Masina, confermati invece Walukiewicz e Maripan. Sugli esterni c'è Pedersen e non Sosa, con Lazaro che trasloca quindi sulla corsia di sinistra. I cambi non mancano nemmeno in mezzo al campo: in cabina di regia torna Linetty, ai suoi fianchi confermato Tameze e prima da titolare dopo l'infortunio per Gineitis. Inedita anche la coppia d'attacco composta da Adams e Karamoh. Ancor più ampio il turnover di D'Aversa, che lancia tantissimi giovani (Seghetti, Marianucci e addirittura i classe 2006 Tosto e Konate) e sceglie Pellegri a guidare l'attacco.

Il primo tempo: Empoli in vantaggio — Sono i granata a gestire maggiormente il possesso in avvio, con una manovra lenta che fatica a trovare sbocchi dalla trequarti in avanti. Gineitis mura su Konatè in area. La difesa dell'Empoli è attenta a chiudere su Adams dopo una buona combinazione con Karamoh, quindi al 23' la prima vera occasione è un mancino dal limite di Gineitis di poco a lato. Alla mezzora è l'Empoli a trovare il vantaggio con Ekong. Male nell'occasione Walukiewicz, che si fa anticipare di testa su cross dalla destra di Haas. Sul ribaltamento di fronte protestano i granata per un tocco in area di Seghetti in uscita su Adams: il rigore sembra netto, per Ghersini non c'è nulla e dal Var lasciano correre. Al 42' scatta quindi il giallo per Walukiewicz dopo un intervento in ritardo su Ekong.

Il secondo tempo: pareggia Adams, beffa al 90' — Al rientro dagli spogliatoi arrivano subito i primi cambi di Vanoli, che ridisegna la squadra con un 3-4-2-1: fuori Walukiewicz e Gineitis, in campo Sosa e Zapata. Il croato si posiziona come braccetto di sinistra, in avanti Adams e Karamoh giocano alle spalle del colombiano in un tridente. Il francese prova subito a involarsi in uno contro uno, ma Tosto è decisivo con una chiusura in scivolata. Quindi Coco è costretto a spendere il giallo per fermare Ekong al limite dell'area. Vanoli cambia ancora al 60': fuori Tameze e Karamoh (fischiato), in campo Ricci e Njie. D'Aversa richiama invece Konate per gettare nella mischia Solbakken. Il Toro ha una clamorosa occasione per il pareggio al 64': Njie ruba palla a De Sciglio e serve Zapata, ma il colombiano manda a lato da ottima posizione dopo un buon dribbling su Tosto. L'Empoli inserisce altri due titolari: Colombo e Grassi rilevano Pellegri ed Henderson. I granata premono sull'acceleratore ed il meritato pareggio arriva al 74': cross dalla sinistra di Ricci, Zapata non ci arriva per un soffio ma c'è Adams che sul secondo palo insacca di testa. Bene nell'occasione Njie, che strappa palla in mezzo al campo e rilancia l'offensiva granata con un bel lancio per Zapata. All'85' è provvidenziale un'uscita bassa di Seghetti, bravo a murare su Zapata involatosi sulla destra. All'87' Vanoli si gioca l'ultima carta: fuori Coco, spazio a Dembele come braccetto di destra. Ma è l'Empoli a portarsi avanti al 90' con Haas sugli sviluppi di calcio d'angolo. Su una palla vagante in area il centrocampista di D'Aversa beffa Dembele con una zampata d'esterno che lascia Vanja impietrito. Scattano quindi cinque minuti di recupero con il Toro tutto sbilanciato in avanti e al 93' è miracoloso Seghetti su colpo di testa di Maripan. Quindi al 94' il giovanissimo portiere azzurro è ancora attento su Zapata. È l'ultima occasione: passano i toscani, pronti ad affrontare la Fiorentina agli ottavi.