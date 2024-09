Torino-Empoli 1-2, risposta fredda dai tifosi: solo 12 mila spettatori

Sono stati soltanto 12.334 gli spettatori che hanno assistito a Torino-Empoli. Sicuramente non hanno aiutato il turno infrasettimanale e la diretta televisiva in chiaro. Piena solamente la curva Maratona, buona la risposta anche nei Distinti. Pochissimi, invece, i presenti in curva Primavera. Dato il primato in classifica, gli appena 12 mila spettatori suonano come una risposta abbastanza fredda da parte dei tifosi granata. Da segnalare in ogni caso gli applausi per la squadra e i cori di incoraggiamento al fischio finale anche dopo la sconfitta.