Torino Femminile, è finale playoff: in palio la promozione in Serie C

Il Torino Femminile è in finale playoff: ora l'ultimo atto contro il Bulè Bellinzago

Irene Nicola Redattore 13 maggio 2024 (modifica il 13 maggio 2024 | 11:28)

Il sogno che ha accompagnato il Torino Femminile per un'intera stagione è a un passo dal diventare realtà. Le granata hanno conquistato con pieno merito l'accesso alla finale playoff e ora manca solo l'ultimo atto contro il Bulè Bellinzago: la vincente andrà in Serie C.

Torino Femminile, valanga sull'Area Calcio nella semifinale di ritorno — Dopo il successo nella semifinale d'andata per 2-1, il Torino Femminile scende in campo con la voglia di chiudere subito i conti e strappare quanto prima il pass per la finale. Il campo decreta un dominio delle granata di Roberto Battagliano che si impongono con un 9-0 senza appello. C'è spazio per tante: la tripletta di Linda Bazzocchi, il bis firmato Giada Guarini e poi i centri di Annalisa Favole, Clara Altafin, Sara Iuliano e Paola Schirru. Al triplice fischio è festa perché il Torino avrà la possibilità di giocarsi l'accesso in Serie C coronando la stagione.

Torino Femminile, finale per la promozione in Serie C — Traguardo ampiamente meritato per il Torino Femminile, che ha disputato una stagione praticamente perfetta e si è ripetuto anche nei playoff. Nella regular season le granata hanno chiuso al secondo posto dietro la Femminile Juventus, eliminata dal Bulè Bellinzago ai playoff, e hanno dimostrato carattere nell'unico momento di difficoltà quando la seconda piazza era diventata contesa, blindandola. I playoff sono stati un percorso ricco di emozioni: dall'adrenalina dei quarti, con la sconfitta all'esordio all'andata e la rimonta nel ritorno, al dominio in semifinale. Ora l'ultimo step per far avverare il desiderio espresso a inizio stagione. La finale si disputerà mercoledì 15 maggio alle ore 20.30 contro il Bulè Bellinzago, in campo neutro da ufficializzare.

