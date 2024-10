Torino Femminile, in Eccellenza due vittorie su due: le granata partono bene

Eccellenza Femminile, in palio un posto in Serie C: come funziona il campionato e meccanismi di promozione

Il Torino Femminile ha iniziato da due settimane la nuova stagione in Eccellenza. Rispetto all'anno scorso cambia la struttura del campionato, dettata anche dall'introduzione del campionato di Promozione. Addio ai gironi A e B per le squadre partecipanti all'Eccellenza, spazio all'introduzione di un girone unico che offre in palio un posto nella Serie C 2025-2026. Come ci si qualifica? Andiamo per gradi. Il primo step è la fase a girone unico a cui partecipano altre otto squadre oltre al Torino. Questa fase dura da fine settembre a fine marzo e si articola regolarmente in gare d'andata e di ritorno. L'obiettivo delle granata è piazzarsi nelle prime quattro posizioni del girone per entrare nel lotto di chi potrà concorrere per un posto in Serie C. In caso di arrivo a parità di punti, vale la classifica avulsa per determinare il posizionamento (i criteri nell'ordine: punti negli incontri diretti tra tutte le squadre a pari punti, differenza reti negli incontri diretti, differenza reti complessiva, gol siglati in campionato, sorteggio). Una volta terminato il girone unico, si apre la fase Top Tournament Finals - Playoff in cui le quattro squadre ancora in lotta per la promozione si sfideranno in gare d'andata e ritorno formando un girone unico. I punti ottenuti nelle gare dei playoff verranno sommati a quelli ottenuti al termine del campionato, in cui dunque servirà fare un percorso il più possibile positivo. La vincente otterrà un posto in Serie C.