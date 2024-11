Torino-Fiorentina 0-1 al 45′: i granata si fanno ancora gol da soli

Il primo tempo: Kean sblocca la partita, Maripan risponde di testa ma è fuorigioco

Dopo una prima fase in cui Torino e Fiorentina prendono le misure l'una dell'altra, la partita inizia ad accendersi. Il primo vero sussulto è granata al 10': rinvio di Vanja in profondità a cercare sulla trequarti Adams, che in corsa tiene vivo il pallone, si accentra al limite dell'area e calcia venendo però fermato dalla scivolata di Ranieri. Sul corner successivo la difesa viola respinge, a rimorchio tira Vlasic ma alto sopra la traversa. L'inerzia sembra essere a favore del Torino. Al quarto d'ora i granata ci riprovano con una verticalizzazione portata avanti da Adams, che apre a destra per Pedersen, pericoloso ma murato dalla difesa viola. Purtroppo per i granata, Adams accusa subito un fastidio alla coscia sinistra dopo il passaggio a Pedersen, si accascia e chiede il cambio, venendo sostituito da Njie. Il Toro accusa il colpo e per la prima volta viene messo alla prova dalla Fiorentina con Sottil che inquadra la porta ma trova i pugni di Vanja ad allontanare il pallone. La Viola inizia a insistere maggiormente nella seconda metà di frazione con Colpani e Dodò, senza dare comunque troppi pensieri ai granata. Il finale torna ad accendersi. Al 35' Kean si accascia in area di rigore dopo un contrasto, i granata recuperano palla e lanciano in contropiede Pedersen, con il direttore di gara che interrompe tutto tra le proteste per il fuorigioco dell'attaccante viola al momento dell'impatto. Poco dopo ripartenza a campo aperto di Colpani, Coco in scivolata recupera. L'equilibrio dello 0-0 si interrompe al 41'. Kean viene lanciato in profondità con un lancio lungo, Maripan legge male la situazione e nel tentativo di contrastare l'attaccante ostacola Vanja che era uscito dai pali. Fiorentina in vantaggio. La reazione granata c'è ed è quasi immediata. Al 43' punizione guadagnata sulla trequarti, Ricci in battuta: Maripan di testa insacca alle spalle di De Gea con un'incornata, ma la gioia per il pari sfuma quando arriva la segnalazione di offside.