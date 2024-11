Torino-Fiorentina 0-1, Cairo: “Sconfitta immeritata, non voglio vendere il Toro”

Come giudica la partita di oggi?"Una sconfitta immeritata secondo me perché la Fiorentina è forte e ha fatto un filotto di vittorie ma oggi ha avuto un'occasione regalata da noi. Per il resto non ha fatto un tiro in porta dopo che aveva segnato cinque gol da una parte e sei dall'altra. Oggi a me è sembrato di vedere un Toro che ha dominato nel secondo tempo dopo un primo tempo equilibrato. C'è stato un gol annullato di mezza spalla, dopo Roma ero molto insoddisfatto anche se pure la Roma ha fatto un solo tiro. Con due tiri in porta abbiamo perso, un conto è la partita con la Lazio quando facemmo una brutta partita, con l'Inter eravamo 10 contro 11 ma abbiamo tenuto fino alla fine. Con il Cagliari meritavamo noi e anche lì ci siamo fatti gol da soli. Pur avendo giocato male non meritavamo di perdere. Poi quando ne perdi troppe di file ti devi focalizzare perché non fa piacere però bisogna guardare le cose nella maniera giusta. Oggi ho visto un Pedersen in forma sulla fascia con una gamba incredibile, è una bella notizia e anche Coco e Walukiewicz non ho visto male. Speriamo che Adams non si sia fatto male, faremo gli esami tra 48 ore per evitare di avere indicazioni false prima. Lui ha giocato ancora ma sentiva un po' di fastidio".