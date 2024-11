Torino-Fiorentina 0-1, Sanabria: “Serve migliorare, io devo fare un passo avanti”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra granata e viola valida per l'11^giornata di Serie A

Al termine della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per l'11^turno del campionato di Serie A, l'attaccante granata Antonio Sanabria è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Di seguito le sue risposte alle domande dei molti giornalisti presenti in sala conferenze presso lo stadio Olimpico Grande Torino.

Ennesima sconfitta, come si esce da questo momento in vista del derby?"L'unico modo per uscirne è stare insieme, lavorando e correggendo tutti gli errori che sono stati fatti in questa partita e a Roma. Non siamo stati quelli che siamo stati in passato".

Vi sentite meno sicuri? Sono crollate certezze che avevate? Questione di testa?"Sono stati momenti isolati. Due errori tra Roma e Fiorentina sono puntuali, in Serie A ti penalizzano. Dobbiamo essere più concentrati specie nei minuti finali di tempo".

Cosa è cambiato in attacco da quando non c'è Zapata?"L'assenza di Duvan è importante, è un simbolo nello spogliatoio ed è un giocatore che ci dà tanto. Ci manca, ma abbiamo giocatori che possono darci una mano, alcuni giovani. Speriamo che Che (Adams, ndr) non si sia fatto niente di male. Vogliamo voltare pagina tutti, il segreto è stare tutti insieme".

Cosa ti manca per aiutare personalmente la squadra?"Devo fare un passo in avanti anche io, sono il primo. Agli attaccanti chiedono gol non solo di far giocare la squadra. Spero di arrivarci presto".

Vanoli parlava di mancanza di leggerezza a livello di testa. Subentra la paura per la mancanza di risultati? Dove invertire la rotta?"Sono d'accordo con il mister. Sicuramente siamo in un momento negativo, tutto è testa. Non ci si dimentica come si gioca a pallone, la situazione ci porta tante volte a sbagliare di più per il momento negativo in cui siamo. Non ci riescono le cose che proviamo, ma qui si deve vedere se il gruppo è forte. Dobbiamo cercare di migliorare tutte le cose che finora non abbiamo fatto".

Ora c'è il derby. Può fare la differenza per svoltare?"Credo che sarà una partita importante per noi e per i tifosi, per la gente di Torino. Noi sicuramente cercheremo di lavorare bene in settimana per dare una gioia a noi e ai tifosi. Dobbiamo lavorare al meglio, siamo quelli che siamo a livello numerico: Duvan ci mancherà, speriamo che Che non si sia fatto male gravemente. Faremo la nostra partita, tutti saranno pronti a darci una mano anche i giovani. Cercheremo di dare il massimo per noi e per i nostri tifosi".