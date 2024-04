Torino-Frosinone 0-0, Di Francesco: “Abbiamo concesso pochissimo ai granata”

Le dichiarazioni dell'allenatore giallazzurro al termine della sfida contro i granata valida per il 33° turno di Serie A

Al termine di Torino-Frosinone, gara valida per il 33° turno di Serie A, il tecnico giallazzurro Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di DAZN per fornire un suo commento sul match. Di seguito le sue dichiarazioni: "Credo siamo un po' mancati nell'essere lucidi negli ultimi 15-20 metri, abbiamo creato tante opportunità sia sul gioco da fermo che in quello che avevamo preparato cercando di attaccarli alle spalle. Peccato per la poca bravura nel concretizzare, abbiamo concesso pochissimo al Torino e nel finale potevamo perderla con quel tiro di Zapata. Dal punto di vista generale abbiamo fatto un'ottima gara".

Cheddira esterno per portare via Buongiorno?"Lo abbiamo fatto anche a Napoli, le uscite nei loro confronti erano differenti. L'idea era quella, tirare fuori Buongiorno che veniva via in marcatura e creare degli spazi da attaccare. Volevamo entrare con i centrocampisti, sapevamo i loro pregi ma anche dove andare a colpire il Torino in questa partita. Peccato per non aver sfruttato al massimo cosa abbiamo creato".

La classifica pesa tanto adesso?"Noi abbiamo creato tanto poi ci sono anche le caratteristiche di ogni giocatore, questo fa parte del percorso di crescita. Ci vuole più qualità a volte per chiudere le azioni finali e tante occasioni da sfruttare meglio però io non posso che dire bene alla squadra per la prestazione. Non ci possiamo permettere di fare ancora errori così per ottenere punti pesanti".

Prossima settimana gara decisiva con la Salernitana?"Tutti possono pensare che la Salernitana sia spacciata ma queste sono partite da preparare al meglio. Penso che sia la più importante della stagione e non possiamo sbagliare anche se le partite vanno giocate. Anche oggi avremmo meritato di più contro una squadra tenace a cui è difficile far gol però per quello che avevamo creato dovevamo essere più cinici negli ultimi metri".

