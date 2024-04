Torino-Frosinone, i biglietti: promozioni speciali per Under 16 e Under 26

Torino-Frosinone, promozione per i bambini e Under 26: le info

Per l’occasione torna la promozione Kids con i biglietti a 5 euro per i minori di 16 anni, acquistando contestualmente anche un tagliando a tariffa Intero. In questo modo il Club strizza l’occhio anche ai gruppi familiari che non hanno potuto approfittarne al match contro il Monza a causa del ponte pasquale. Questa volta alla promozione per i più piccoli si accompagna anche quella per i minori di 26 anni, i quali potranno acquistare un biglietto a soli 15 euro in tutto lo stadio. I biglietti sono in vendita libera sul sito ufficiale del Torino con scelta del posto sulla mappa dello stadio e senza commissioni. Per coloro i quali preferissero comunque un contatto con un operatore, ci si potrà rivolgere al punto vendita dello stadio Grande Torino, aperto da lunedì a venerdì con orario 10-13 e 14-18 e ai punti vendita della rete vivaticket.