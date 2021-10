Torino-Genoa 3-2, Ballardini: “Abbiamo avuto più occasioni noi del Torino”

Le parole del tecnico rossoblù al termine della sfida tra Torino e Genoa valida per la nona giornata di Serie A

Al termine della partita Torino-Genoa, valida per la nona giornata di Serie A, l'allenatore rossoblù Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni sul match: “A me il Genoa non è dispiaciuto neanche nel primo tempo, abbiamo fatto degli errori e il Torino è una squadra talmente forte che se fai degli errori li paghi. Mi pare che a livello di occasioni il Genoa ne abbia avute alcune in più del Torino. Nel primo tempo si stava 2-0 quindi bisognava mettere dentro qualcuno con più qualità offensive. Nel primo tempo il Torino a parte i gol non ha mai tirato in porta e per noi Destro ha avuto le sue occasioni. In questo momento va così, siamo disattenti in fase difensiva e questo è l’errore grave perché non puoi regalare i primi due gol. Non ci sta dobbiamo essere più bravi”.