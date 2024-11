Torino, Gineitis da centrale piace: può essere il suo momento

Ogni scelta, ancor di più nelle difficoltà, è cruciale e richiede responsabilità. Vale per Vanoli in panchina, così come vale anche per i giocatori che scendono in campo di settimana in settimana, dai veterani ai più giovani. Tra i secondi c'è chi è alle primissime battute tra i grandi e chi invece, pur essendo all'inizio del percorso nel professionismo, ha già un bagaglio più ricco come Gvidas Gineitis. E proprio il lituano ha l'occasione di farsi vedere maggiormente nei prossimi impegni come già con il Monza.