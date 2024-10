Torino, giovedì c’è la Roma: la vittoria all’Olimpico manca dal 2020

Dopo la vittoria contro il Como nel segno della gioventù sbarazzina di Njie il Torino di Paolo Vanoli tornerà in campo giovedì 31 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà la gara del grande ex Ivan Juric, che ha allenato i granata dalla stagione 21/22 fino all'annata 23/24.

L'ultima vittoria del Torino all'Olimpico: 0-2 nel 2020

Il campo laziale per i colori granata è stregato dalla stagione 19/20. Il Torino, all'epoca allenato da Walter Mazzarri e ancora in corsa per un piazzamento europeo prima del crollo verticale della squadra, affrontava la Roma di Paulo Fonseca. I granata nell'occasione portarono a casa l'intera posta in palio grazie al risultato di 0-2, firmato dalla doppietta di Andrea Belotti, che qualche anno dopo si accasò proprio in giallorosso dopo la conclusione naturale del suo contratto con il Torino.