Torino, Godinho in panchina contro l’Inter: riflettori anche sul portoghese al Meazza

Godinho è l'ombra di Vanoli dai tempi del Venezia. I due si sono incontrati in Russia nel corso della stagione 2021-2022, quando il portoghese era andato a trovare l'amico Ascenzi, allora preparatore atletico dello Spartak Mosca di Vanoli. Vanoli si è detto stuzzicato da quell'incontro, così quando è stato il momento di andare a Venezia da prima guida ha voluto Godinho con sé: "Ho cercato una persona con una mentalità opposta a quella italiana per vedere se mi potesse insegnare qualcosa professionalmente e di metodo". E Godinho, dopo le esperienze in Portogallo e in Qatar, ha deciso di dire sì a Vanoli e di seguirlo in Italia, prima al Venezia e ora anche al Torino dove ha aperto il capitolo Serie A.

Torino, Godinho guida i granata contro l'Inter

Nelle prime sei giornate di campionato Godinho ha scoperto insieme a Vanoli la realtà del Torino e ha iniziato a toccare con mano il campionato di Serie A. Da secondo in carica ha aiutato Vanoli nella gestione di allenamenti e partite, restando sempre sotto l'ala del tecnico bresciano. Contro l'Inter invece i riflettori saranno puntati su Godinho per un debutto da prima guida in granata. Non è una prima volta assoluta per il portoghese, che già a Venezia aveva fatto le veci di Vanoli in caso di squalifica. Quello del Meazza sarà tuttavia un debutto d'eccezione nella Scala del calcio. Sabato 5 ottobre alle 20.45, Godinho avrà in mano le redini della squadra granata e proverà a guidarla al meglio in una sfida suggestiva in cui il Toro cercherà di rialzarsi dopo la prima sconfitta in campionato contro la Lazio.