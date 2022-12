Torino, i club trained players diventati ex granata negli ultimi tre anni: la lista

L'elenco dei club trained players che negli ultimi tre anni hanno salutato la maglia granata

Redazione Toro News

Si definiscono “club-trained players” quei giocatori professionisti che siano stati di proprietà di una determinata squadra tra i 15 e i 21 anni per un periodo di almeno 36 mesi. Su alcuni di loro il club sceglie di puntare, molti altri vengono indirizzati altrove. Il Torino attualmente ne ha in rosa tre: Buongiorno, Gemello e Adopo (Edera è stato estromesso). Tanti inevitabilmente gli scartati. Il caso più recente ed eclatante è quello di Vincenzo Millico, ceduto a titolo definitivo al Cagliari nell'ultima sessione di mercato. 10 anni in maglia granata, due di prestito tra Frosinone e Cosenza, sprazzi di talento cristallino in Primavera ma poca continuità nel calcio dei grandi che alla fine ha prevalso sulla scelta della cessione. Millico, che non sta trovando spazio in Sardegna e potrebbe andare incontro a un'altra cessione, non è l'unico giocatore del vivaio sul quale il Torino ha scelto di mollare la presa.

Torino, i club trained players ceduti, svincolati o arrivati a una risoluzione contrattuale negli ultimi tre anni — Se si considera la lista dei club trained players granata ceduti, svincolati oppure arrivati a una risoluzione contrattuale negli ultimi tre anni saltano all'occhio alcuni nomi. Due di loro hanno trovato comunque l'esordio in Serie A. Il primo, in ordine cronologico, è Jacopo Segre, arrivato a Torino nel 2015 per la Primavera con cui vinse una Supercoppa. Il club gli ha rinnovato la fiducia fino al 2022, lo ha fatto esordire in Prima squadra (10 presenze) e messo alla prova in numerosi prestiti, poi è stato ceduto. Il secondo invece non ha esordito con la maglia del Torino, ma con quella della Sampdoria. E' Manuel De Luca, che col Toro si tolse la soddisfazione dell'esordio in un derby in Coppa Italia ai tempi di Mihajlovic, ma non trovò la chance della massima serie. Il club granata, dopo una serie di prestiti e una preparazione svolta a Torino lo cede definitivamente al Chievo nel 2020. Dopo il fallimento passa alla Sampdoria, con fa l'esordio in Serie A ad agosto 2022 contro l'Atalanta, attualmente è ai box causa infortunio al menisco.

Non molti dei club trained players hanno trovato collocazione in Serie B. Alcuni ci sono arrivati con una parabola ascendente, come il terzino Federico Giraudo, svincolatosi dal Torino nell'estate del 2020 e passato dalla Vis Pesaro, per arrivare poi alla Reggina, attualmente seconda in B; anche Karlo Butic è salito in B con il Pordenone prima e ora con il Cosenza. In B anche i classe 1999 Alessandro Fiordaliso, difensore attualmente alla Spal, e Shady Oukhadda, centrocampista del Modena. La maggioranza dei giocatori provenienti dal vivaio attualmente si trova in Serie C, possibile rampa di lancio per un proseguo di carriera. Tra loro Leonardo Candellone, ceduto dal Torino al Bari nell'ambito dell'affare che portò Samuele Vianni in granata nell'estate 2020: attualmente l'attaccante classe 1997 è in prestito al Pordenone, il suo cartellino è del Napoli. All'estero invece Altin Kryeziu e Erick Ferigra, rispettivamente in Slovenia e Portogallo.

Torino, gli addii tra i club trained players negli ultimi tre anni: la lista — SERIE A

Manuel De Luca: ceduto al Chievo (Serie B), ora alla Sampdoria (Serie A)

SERIE B

Vincenzo Millico: ceduto al Cagliari, ora al Cagliari; Jacopo Segre: ceduto al Palermo, ora al Palermo; Federico Giraudo: svincolato, ora alla Reggina; Karlo Butic: ceduto al Pordenone, ora al Cosenza; Alessandro Fiordaliso: ceduto alla Cremonese, ora alla Spal; Shady Oukhadda: ceduto al Gubbio, ora al Modena

SERIE C

Moris Sportelli: ceduto alla Pro Patria, ora alla Pro Patria; Mihael Onisa: ceduto al Pordenone, ora al Piacenza; Patrick Enrici: ceduto alla Sambenedettese, ora al Lecco; Alessandro Zanellati: ceduto al Giana Erminio, ora al Padova; Tommaso Cucchietti: ceduto al Gubbio, ora alla Lucchese; Mattia Sandri: ceduto al Potenza, ora al Potenza; Matteo Rossetti: ceduto al Pordenone, ora al Rimini; Leonardo Candellone: ceduto al Bari, ora al Pordenone in prestito dal Napoli; Andrea Zaccagno: ceduto alla Cremonese, ora al Rimini, Lorenzo Carissoni: ceduto alla Vis Pesaro, ora al Latina

SERIE D

Fabio Gonella: svincolato, ora al Casale

ESTERO

Altin Kryeziu: risoluzione contrattuale, attualmente al Maribor (Prima divisione slovena); Erick Ferigra: svincolato, attualmente al Paços Ferreira (Liga, Portogallo)