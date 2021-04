Torino, i convocati per il Derby: assenti Lyanco e Singo. Torna Nkoulou

Convocati / Nicola chiama 23 giocatori per la sfida con i bianconeri di questo pomeriggio

Sono 23 i giocatori del Torino convocati per il Derby della Mole numero 202 in programma questo pomeriggio alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Juventus di Andrea Pirlo. Nella lista dei convocati di Nicola c'è Nicolas Nkoulou: il numero 33 si è lasciato alle spalle il coronavirus ed è tornato a disposizione del tecnico granata. Assenti invece Lyanco e Singo: il brasiliano è out a causa di una lombalgia, mentre l'esterno ivoriano ha rimediato in allenamento un problema alretto femorale della coscia sinistra.