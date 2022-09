Torino, i convocati per il Lecce: ancora assenti Singo e Berisha

Ivan Juric ha scelto il gruppo di giocatori che sarà a disposizione per Torino-Lecce, partita in programma questa sera - ore 20.45 - all'Olimpico "Grande Torino". Nessuna novità rispetto alla gara con l'Atalanta, fatta eccezione per l'assenza di Samuele Ricci, che si era fermato proprio nel riscaldamento contro la Dea a causa di una distrazione al soleo. Confermata l'assenza di Wilfried Singo, a causa di un sovraccarico muscolare nella regione posteriore del ginocchio destro, così come restano out Aleksej Miranchuk, lesione tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale della coscia destra, ed Etrit Berisha. Non figura in distinta infine il neo acquisto Yann Karamoh.