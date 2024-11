Torino, i convocati per il Monza: torna Ché Adams

Il Torino si prepara alla partita di oggi contro il Monza che andrà in scena alle 15.00. I granata hanno reso noto l'elenco dei convocati che ha compilato mister Vanoli e nel quale sono stati inseriti 22 elementi. Restano ancora fuori i lungodegenti Ilkhan, Zapata, Schuurs, Savva. Inoltre, sarà assente anche Ivan Ilic che ha rimediato un'infiammazione al tendine del ginocchio e non è ancora pronto per scendere in campo. Torna, invece, tra i convocati Ché Adams dopo aver recuperato dall'infortunio muscolare subito nella gara contro la Fiorentina. Di seguito la lista completa.