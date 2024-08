Torino, i convocati per l’Atalanta: prima chiamata per Pedersen e Sosa

Alle 18:30 il Torino sfida l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A. Per il debutto interno all'Olimpico Grande Torino, il tecnico granata Paolo Vanoli ha convocato 25 giocatori. Prime convocazioni per Borna Sosa e Marcus Pedersen, rientra Pietro Pellegri. Sono assenti gli infortunati: Perr Schuurs, Nikola Vlasic e Zanos Savva. Vanoli ha chiamato dalla Primavera anche il giovane centrocampista Ciammaglichella e l'esterno offensivo Njie, come già a Milano. Assenti anche Bayeye, Ilkhan, Radonjic e N'Guessan. Di seguito l'elenco completo dei giocatori convocati per la sfida contro l'Atalanta.