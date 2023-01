Torino, i convocati per l’Empoli: rientrano Lukic, Aina e Ilkhan

Sono 23 i giocatori selezioni da Ivan Juric per Empoli-Torino. Tra di loro alcuni rientri. Recupera infatti Ola Aina, messosi alle spalle la lesione miotendinea al bicipite femorale sinistro, e rientra anche Emirhan Ilkhan, fuori dall'infortunio in amichevole contro la Cremonese. Convocato anche Sasa Lukic, fermatosi invece nella gara contro lo Spazio e tornato ora a disposizione dopo l'elongazione alla coscia destra. I granata devono anche fare i conti però con alcune assenze. In porta non figura nella lista Berisha; in difesa out Zima e Djidji, il primo per un'infiammazione al ginocchio e il secondo in seguito alla frattura del setto nasale rimediata a Firenze. Restano fuori gli infortunati di lungo corso: Pellegri per una lesione del bicipite femorale della coscia destra, Lazaro per una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Non convocati infine Garbett ed Edera.