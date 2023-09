Torino, i precedenti con Giua: bilancio negativo e tante polemiche

I precedenti con Giua: Torino-Venezia, Juric furioso dopo il gol annullato a Belotti per fuorigioco di Pobega

La partita precedente invece risale a due stagioni fa, più precisamente al 12 febbraio 2022. Anche in quel caso Torino ko, ma per mano del Venezia, impostosi per 2-1 tra le mura granata. Anche in questo caso la direzione di Giua finì nell'occhio del ciclone. Finale di gara molto acceso, Brekalo batte un calcio piazzato e Belotti segna di testa il gol del 2-2. Inizialmente il gol viene convalidato, poi Giua viene richiamato al Var e cambia la sua decisione. La motivazione: Belotti non è in offside, è Pobega in fuorigioco e influisce sull'azione. In realtà il centrocampista ora al Milan non condizionò affatto lo sviluppo di gioco, motivo che scatenò l'ira di Juric: "Inspiegabile e scioccante, non ho nemmeno capito. Pobega è dietro Belotti, non si può nemmeno spiegare. Adesso mi lamento anche io, non è calcio. Certe situazioni che stanno accadendo sono inspiegabili e questo episodio fa parte di quelli".