Torino, il bollettino di oggi: Radonjic continua con allenamenti differenziati

Da quasi una settimana è ormai iniziata la seconda e ultima fase del ritiro del Torino in Austria, e i granata di Ivan Juric continuano senza sosta la preparazione in vista della stagione 2022/2023 - al via il 6 agosto con la Coppa Italia - ma anche delle ultime due amichevoli pre-stagionali, in programma mercoledì 27 alle 18 contro l'Apollon Limassol - l'ultima gara in territorio austriaco - e sabato 20 luglio alle 19 contro il Nizza, in Francia. Questa mattina, infatti, i granata hanno svolto una seduta di allenamento a Waidring, la destinazione austriaca che li ospiterà fino a fine ritiro, e alcuni di loro hanno svolto degli allenamenti differenziati. Tra questi, Pietro Pellegri, Ben Kone e il neo acquisto granata Nemanja Radonjic: l'ex Monaco si sta riprendendo dal trauma contusivo alla coscia destra, e il serbo, che già giovedì scorso, 21 luglio, aveva accusato problemi ad un adduttore - partecipando lo stesso all'amichevole vinta contro il Trabzonspor - sta svolgendo delle sedute specifiche per recuperare nel minor tempo possibile. Hanno raggiunto il gruppo invece Antonio Sanabria e Alessandro Buongiorno: l'attaccante granata sembra aver recuperato pienamente dalla febbre che la scorsa settimana l'aveva reso indisponibile, mentre il difensore ha svolto un differenziato in seguito a problemi fisici ieri, domenica 24 luglio, per riunirsi oggi al resto della squadra.