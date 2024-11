Torino, il calendario: contro il Napoli l’ultimo big match del girone d’andata

Torino, dopo il Napoli ci sono le trasferte per sfidare Genoa ed Empoli

Il prossimo e imminente impegno del Torino è anche il più difficile. Già perché domenica si presenterà al Grande Torino l'attuale capolista, il Napoli di Antonio Conte e dell'ex Buongiorno. I partenopei cercano il bottino pieno per non dare modo alle avversarie di strappare la vetta, il Toro cerca una luce in fondo al tunnel conscio della difficoltà della partita. Sarà l'ultimo big match del girone d'andata per i granata, a cui poi spettano partite più semplici almeno sulla carta. Dopo il Napoli, il Toro ha in programma due trasferte. I granata andranno prima in Liguria per sfidare il Genoa nella gara che, classifica alla mano, dovrebbe essere la più agevole contro un Grifone quart'ultimo e invischiato nella lotta per evitare la zona retrocessione. Poi, a metà dicembre, il Toro sarà atteso al Castellani, stadio storicamente ostico. La sfida contro l'Empoli si configura in questo momento come uno scontro diretto visto che i toscani, decimi, precedono i granata di un posto in classifica e hanno un solo punto di vantaggio sulla squadra di Vanoli.