Torino, il dilemma Vlasic: nuovo ruolo con Vanoli?

L'estate scorsa, a meno di due settimane dall'inizio del campionato, il desiderio di Ivan Jurić e dei tifosi granata si realizzò: Nikola Vlašić fu definitivamente acquistato dal West Ham per 12 milioni di euro. Dopo una stagione in prestito in cui aveva messo in mostra il suo talento segnando cinque gol e otto assist tra Serie A e Coppa Italia, il club decise di investire su di lui.

Rendimento deludente

Nonostante le elevate aspettative, il centrocampista croato non ha soddisfatto appieno le speranze riposte in lui. Nella stagione appena conclusa, Vlašić ha segnato tre gol e fornito due assist in 33 partite complessive, mostrando prestazioni altalenanti. Anche se in maglia granata ha contribuito con gol e assist in partite cruciali - come la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo nel novembre 2023 - le sue prestazioni sono state influenzate da un andamento discontinuo e da alcuni problemi fisici. Dopo due stop iniziali, il centrocampista croato ha concluso in anticipo la stagione a causa di una lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra, lasciando definitivamente il campo al 28’ nella partita in casa contro il Bologna, disputata il 3 maggio. I problemi fisici non sono finiti lì, perché nonostante sembrava avesse recuperato per l’Europeo, è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Croazia per un nuovo problema muscolare.