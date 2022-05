Torino, il pagellone di fine anno: Linetty 5.5, inizia bene ma finisce ai margini

Il centrocampista polacco dopo un inizio di campionato in cui giocava sempre è uscito completamente dalle rotazioni di Juric

Federico De Milano

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2021/2022. Buona lettura.

La stagione di Karol Linetty è segnata da uno spartiacque che ne divide nettamente l'utilizzo in campo da parte di Ivan Juric. Il centrocampista polacco nella prima metà di campionato veniva spesso chiamato in causa dall'allenatore granata, sia per giocare dal primo minuto che per entrare a gara in corso. Dalla 14^ giornata in poi invece, è totalmente sparito dalle rotazioni di Juric. Dopo aver giocato tutte le prime 13 partite dell'anno ha trovato solamente altre 3 presenze fino al termine della stagione. A questo conteggio vanno aggiunte anche le due gare di Coppa Italia nelle quali è sceso in campo.

PARTITA FLOP - La peggior partita di Linetty ci sentiamo di affermare che sia stata quella del 12° turno quando il Toro perse 1-0 sul campo dello Spezia. Il numero 77 ex Sampdoria scese in campo dal primo minuto nel ruolo di trequartista ma non riuscì mai a far male agli avversari e sembrò non trovare nemmeno la giusta posizione per riuscire a dialogare con i compagni di squadra. Non a caso, al 57' di quella partita, Juric decise di togliere Linetty dal campo dopo che oltretutto era stato ammonito pochi minuti prima.

PARTITA TOP - Possiamo considerare la sua miglior partita quella giocata allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Sampdoria nel girone d'andata. Per Linetty quella fu una partita da ex e il Toro riuscì a vincere con un netto 3-0. Il polacco diede anche una mano ai suoi compagni in fase offensiva dato che fu in grado di servire l'assist per Praet nel gol dell'1-0 al minuto 17. Più in generale, in quel match Linetty sembrò essere in ottima forma e abbinò a tanta corsa anche qualche conclusione pericolosa.

VOTO - Il voto più corretto per il campionato disputato da Linetty è un 5,5. L'ex Sampdoria nelle prime 13 partite dell'anno aveva anche fatto intravedere qualche cosa di buono. A fine novembre però le sue occasioni sono praticamente terminate. Avendo vissuto tutta la seconda metà di stagione ai margini, ha fatto vedere troppo poco per riuscire a raggiungere una sufficienza su un giudizio di un campionato lungo 38 partite.