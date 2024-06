Torino, il pagellone di fine stagione: Kabic ng, ad oggi è un mistero

L'acquisto di Uros Kabic ad oggi rimane una delle mosse più strane di questo mercato. Il fantasista classe 2004 è arrivato durante l'ultima sessione di calciomercato in prestito con diritto di riscatto dallo Stella Rossa. Per i granata si è trattata di una vera e propria scommessa, che ad oggi non sembra aver fruttato benefici. Di mosse simili nel passato recente del Torino ne abbiamo viste diverse; Warming, Gojak e Seck sono solamente alcuni dei nomi più recenti, che si sono rivelati dei flop.

Kabic, il pagellone di fine stagione: il voto

Questa volta il format prende una forma diversa, proprio perché in questo caso non ci sono elementi per valutare il giocatore. Per lui da quando ha indossato la maglia granata non c'è stata ancora una presenza e dunque non è possibile assegnare lui un voto. Il giovane attaccante serbo ha esordito con la Primavera, ma non è ben riuscito a distinguersi. Il suo destino rimane ad oggi un'incognita, il giocatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto e ad oggi risulta difficile da pronosticare cosa deciderà di fare il club.