Torino, il pagellone di fine stagione: Masina 6.5, innesto sopra le aspettative

Fin dal momento del suo arrivo in granata a gennaio, il centrale marocchino ha saputo ritagliarsi uno spazio importante dimostrandosi un bel colpo

Federico De Milano Redattore 2 giugno - 19:57

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2023/2024. Buona lettura.

Per molti la risposta alla domanda su chi sia il miglior innesto del Torino nell'ultimo mercato invernale, probabilmente sarebbe Adam Masina. Il difensore marocchino è arrivato in punta di piedi a fine gennaio in prestito dall'Udinese. Per molti poteva essere soltanto una sorta di seconda scelta, preso sul gong di mercato per completare la rosa. Masina però si è rivelato un professionista esemplare e che in campo ha fatto ricredere molti con prestazioni di peso soprattutto come braccetto sinistro, permettendo a capitan Rodriguez di alzarsi fino a metà campo e agire così come esterno mancino a tutta fascia.

Partita top: Torino-Bologna 0-0, Masina ferma tutte le azioni da gol dei rossoblù — Una delle partite migliore giocate da Masina in questi suoi sei mesi in granata è stata quella del 3 maggio contro il Bologna. Si è messo bene in luce anche nella sfida interna vinta 2-0 con il Lecce ma contro i rossoblù ha dato mostra di grandi doti difensive soprattutto considerando la qualità dei suoi avversari. Il difensore marocchino in quella gara ha saputo fermare al meglio sia Fabbian prima che Orsolini dopo e ha permesso al Toro di non subire reti contro i felsinei in una giornata in cui - come spesso accaduto nell'ultima stagione - è mancato il gol dei granata. Quel punto raccolto dal Torino contro il Bologna porta anche senza dubbio la firma di Masina che è stato uno dei migliori in campo in quella giornata da ex.

Partita flop: Roma-Torino 3-2, Dybala segna una tripletta e Masina non riesce a fermarlo — La gara in cui Masina è invece apparso più in difficoltà è quella dello scorso 26 febbraio, giorno nel quale il Torino ha perso 3-2 sul campo della Roma e il protagonista assoluto è stato Dybala che ha realizzato una tripletta. Il diretto marcatore dell'attaccante giallorosso era proprio il marocchino numero 5 che però non è riuscito quasi mai a fermarlo nel corso di quei 90 minuti soprattutto per merito delle indubbie doti dell'argentino che lo ha messo in difficoltà a più riprese e ha trascinato la sua Roma alla vittoria contro il Toro.

Masina, il pagellone di fine stagione: il voto — In conclusione il voto che merita Masina è un 6,5 perché è corretto assegnargli qualcosa in più della sufficienza visto che l'impatto che ha avuto sulla squadra, dal momento del suo arrivo a gennaio, è stato ben al di sopra delle aspettative. Fin da subito è stato infatti chiamato in causa per dare il cambio a capitan Rodriguez che a febbraio ha accusato alcuni problemi muscolari. Masina con serietà e abnegazione ha saputo rendersi importante per tutto il gruppo allenato da Juric e anche lo stesso allenatore croato ne ha lodato più volte le qualità. Ora non resta che attendere la decisione di Cairo e Vagnati in merito al futuro del difensore classe 1994 che andrà discusso con l'Udinese proprietaria del cartellino.