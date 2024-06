Torino, il pagellone di fine stagione: Sazonov 5.5, non riesce ad incidere

Il giovane georgiano, arrivato al termine del mercato estivo, non è si è dimostrato all'altezza

Giacomo Stanchi Redattore 1 giugno 2024 (modifica il 1 giugno 2024 | 20:59)

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2023/2024. Buona lettura.

Saba Sazonov, classe 2002, è arrivato a Torino il 30 agosto 2023. Molti tifosi granata hanno pensato all'ennesimo oggetto misterioso, ma il difensore georgiano, complici i molti infortuni del reparto, ha saputo ritagliarsi un suo spazio. Il centrale georgiano ha trovato gli apprezzamenti della piazza per il veloce apprendimento dell'italiano e per la sua semplicità e umiltà, che lo hanno portato a prendere il tram 4 per giungere agli allenamenti del club al Fila. L'apporto in campo non è stato, però, altrettanto positivo: dopo un buon inizio non ha saputo dimostrarsi all'altezza. Forse è ancora un po' acerbo per la Serie A italiana, ma rimane comunque un ottimo prospetto da poter valorizzare e a cui va dato il tempo per crescere ed affermarsi.

Partita top: Lazio-Torino 2-0, sesta giornata di Serie A — Il giovane Saba è chiamato ad esordire in uno dei momenti più complicati della stagione del Torino. I granata, dopo la sconfitta dell'Olimpico, avrebbero fatto quattro partite senza trovare la via della rete. Contro i biancocelesti Sazonov è entrato al 27' per sostituire il leader morale della squadra, Alessandro Buongiorno, alle prese con dei fastidi agli adduttori. Juric aveva fatto capire di non vederlo davvero pronto, ma l'emergenza lo costrinse a buttarlo subito nella mischia. E l'esordio, nonostante il risultato finale, fu di buon livello: grande applicazione, attenzione massima su Immobile e prova tutto sommato discreta.

Partita flop: Roma-Torino 3-2, ventiseiesima giornata — All'Olimpico il georgiano è di nuovo chiamato a sostituire un suo compagno: questa volta uscì Matteo Lovato, infortunato al minuto 14. Apparve chiaro la necessità di crescere prima di potersi dimostrare dimostrare all'altezza del nostro campionato. Sazonov con un errore da matita blu regalò alla Roma un rigore assolutamente fuori contesto, determinando in modo molto negativo la gara in favore dei giallorossi.

Sazonov, il pagellone di fine stagione: il voto — Il voto per Sazonov è un tiepido 5,5. Il difensore Giordano si dimostra ancora non all'altezza del campionato italiano. I margini di crescita e la voglia di applicarsi sono evidenti, perciò ci sarà occasione per poter crescere e maturare. Il georgiano ha dimostrato buone capacità di marcatura uomo a uomo e una discreta personalità nelle impostazioni dell'azione. Rimane ancora un po' acerbo perché, talvolta, ricade in errori di irruenza, che, per un difensore, causano a cui è difficile mettere una pezza.