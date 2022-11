Torino, il pagellone di metà stagione: Adopo 6, la strada è ancora lunga

In questa prima parte di stagione, Michel Adopo si guadagna un 6 pieno: 103 minuti giocati e 4 presenze realizzate

Beatrice Andreello

Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma le gare fin qui disputate da agosto a novembre. Buona lettura.

Salito in prima squadra dalla Primavera del Torino, Michel Adopo si sta conquistando passo dopo passo la fiducia del tecnico granata Ivan Juric, il quale già in qualche conferenza stampa aveva espresso buone parole verso il centrocampista francese. In questa prima parte di stagione, Adopo non ha trovato molto spazio, tant'è che su 4 presenze realizzate finora in Serie A - in totale sono 5, compresa anche la Coppa Italia - soltanto 1 è stata dal primo minuto. Non c'è dubbio, però, che con costanza e determinazione, il ragazzo classe 2000 possa ancora migliorare per rientrare a gennaio al meglio della sua condizione.

Partita top: Toro-Monza 2-1 — Senza ombra di dubbio, la gara che per Michel Adopo è stata la più importante è prima di questa stagione, nonchè prima ufficiale con la maglia del Toro in Prima squadra, contro il Monza: il centrocampista era stato chiamato da Ivan Juric a scendere in campo da titolare, in quanto si era a corto di risorse per la difesa - Bremer era appena stato ceduto, e Schuurs non aveva ancora fatto il suo arrivo a Torino. Contro i biancorossi, Adopo si è, però, anche preso il primo cartellino giallo della stagione, al 36', per un fallo commesso ai danni di un giocatore avversario. Da questa partita, si può dire che per il giocatore francese è iniziata la sua crescita professionale: 70' in campo per iniziare a prendere confidenza con la Serie A, e per continuare ad imparare e migliorare sotto lo sguardo del tecnico croato.

Partita flop: Roma-Torino 1-1 — La partita in cui, invece, Adopo non è riuscito a risaltare in particolar modo è stata la gara all'Olimpico contro la Roma di Mourinho: qui, però, non si parla tanto di prestazione, quanto di minutaggio. Contro i giallorossi, infatti, su 4 presenze totalizzate sinora, Michel Adopo ha totalizzato il minor tempo in campo: soltanto 10 sono stati i minuti in cui il centrocampista è stato protagonista insieme alla squadra, chiamato da Ivan Juric a sostituire Sanabria, quest'ultimo appena rientrato dai box. Sulla prestazione ottenuta tutto sommato c'è poco da dire: la squadra aveva retto bene il confronto e il gioco, al quale Adopo aveva partecipato anche attivamente, ma negli ultimi minuti finali è poi arrivato il gol che ha permesso alla Roma di conquistare 1 punto.

Adopo, il pagellone di metà stagione: il voto — Dunque, per Michel Adopo è stato tutto sommato un buon inizio di stagione: 103 minuti giocati in Serie A e 4 presenze raggiunte. È chiaro che ci sia ancora tanto lavoro da fare, Juric gli ha dato molta fiducia in questi primi mesi ed era anche stato favorito ad Ilkhan per alcune gare, ma con costanza e determinazione i risultati possono arrivare anche per lui. Nella ripresa di stagione, che avverrà a gennaio del nuovo anno, Michel Adopo arriverà con un ritiro in Spagna alle spalle e una preparazione fisica che magari gli farà trovare più spazio in campo, anche verso la fine del campionato.