Torino, il pagellone di metà stagione: Sanabria 5.5, sottotono e poco incisivo

Sanabria non ha rispettato le aspettative di inizio campionato e ora si gioca con Pellegri la maglia da titolare

Irene Nicola

Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma le gare fin qui disputate da agosto a novembre. Buona lettura.

Più ombre che luci nella prima parte di stagione di Antonio Sanabria. Il centravanti paraguaiano era chiamato a trainare il reparto dopo l'addio di Belotti, considerando anche i problemi di tenuta fisica di Pellegri. Così non è sempre stato. L'avvio di stagione aveva fatto sperare in una maggiore incisività sottoporta, ma questa è poi presto scemata. Sanabria ha continuato a spendersi sul piano del gioco, facendo più da raccordo con la trequarti che da vertice alto. Il Torino però avrebbe avuto bisogno di altri numeri offensivi, che non sono arrivati. A complicare i primi mesi in granata anche uno stop che gli ha fatto saltare 5 gare, la prima il derby. Complessivamente Sanabria ha quindi raccolto un più magro bottino: 683 minuti giocati, con 2 gol e 1 assist all'attivo in Serie A; 77' in Coppa Italia.

Partita flop: Roma-Torino — La peggior partita della stagione di Sanabria è arrivata al rientro dall'infortunio, quando il paraguaiano ha incontrato la Roma da ex. La ritrovata titolarità non è stata un motore aggiunto per il giocatore, a cui non riesce troppo il lavoro di sponda che di solito lo premia. I problemi maggiori sono arrivati però sottoporta: in avvio non è preciso di testa, nella ripresa spara alto su un cross di Singo da ottima posizione. Nella ripresa Sanabria non riesce a far salire la squadra, aiutandola a prendere fiato. Un'altra gara in cui il paraguaiano è andato in affanno è stata Atalanta-Torino, in cui non è riuscito mai riuscito a entrare nel vivo.

Partita top: Monza-Torino — La miglior partita di Sanabria è stata la prima in assoluto del campionato. Contro il Monza il paraguaiano combina le sue capacità di legare il gioco e giocare di sponda, con una maggior presenza in area di rigore. È scaltro nel fare la sponda per Miranchuk, firmando l'assist per la rete del russo. Poi si toglie anche la soddisfazione del gol personale. L'inizio di campionato non poteva essere migliore con gol e assist all'attivo nei primi 90' della stagione.

Sanabria, il pagellone di metà stagione: il voto — Complessivamente però le aspettative non sono state rispettate. L'exploit di Monza è rimasto tale e non è stato un punto di ascesa per il proseguo della stagione. Sanabria si è dimostrato volenteroso e si è messo a disposizione di Juric, fino a quando lo stop non lo ha fermato, ma deve fare un salto di qualità per guidare un reparto che conta solo su lui e Pellegri per sfondare la rete. La concorrenza di Pellegri per l'unico posto da titolare potrebbe essere il motore per un'inversione più decisa di rotta.